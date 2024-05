Rai 3 - i ragazzi ipnotizzati dal raduno degli Alpini | shar - grosse sorprese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Raitre) In una domenica avvolta da un clima pre-elettorale in cui riecheggiano ancora i truci boati anti Israele in scena all'Eurovision e le scalette dei tg oscillano tra scandali politico-elettorali e la guerra in Medio Oriente, si fa largo nel palinsesto un evento che consente al pubblico di tirare il fiato. Parliamo dell'Adunatatenutasi a Vicenza e che ha concentrato circa 500mila persone. Scontato per chi ha una certa età l'apprezzamento per unche celebra uno dei simboli più famosi al mondo del nostro esercito. Ma colpisce piacevolmente che la loro esposizione televisiva domenicale abbia raggiunto anche i giovani 15/24 anni che poco o nulla sanno delle due Guerre Mondiali. Il target “young” ha toccato picchi ...