Ragusa - false residenze per permessi a migrant - ordinanza per sei Indagati anche 2 operatori del Comune

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Aduedel. Utilizzavano 13 abitazioni diper il tempo necessario per consentire ai, prevalentemente tunisini, in cambio di “cospicue somme di denaro”, di ottenere, tramite la complicità di duecomunali, la residenza anagrafica, indispensabile per la presentazione di istanze di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno oper il ricongiungimento familiare. Era questa la ‘tecnica’ utilizzata da sei persone, raggiunte da un provvedimento cautelare emesso dal gip su richiesta della locale procura, su indagini della Polizia, che ipotizza il reato di favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza sul territorio nazionale di extracomunitari. Tre ...