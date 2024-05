Rafah - l’Ue chiede lo stop dell’offensiva | Mette a dura prova i rapporti con l’Unione

Parigi, 11 mag. (Adnkronos) – La Francia ha chiesto a Israele di porre fine all?operazione Rafah, di aprire il con fine e di tornare ai colloqui per il cessate il fuoco. In un post su X, il ministero degli Esteri francese ha affermato di deplorare ...

Roma , 12 maggio 2024 – L'esercito israeliano procede la sua offensiva a Rafah per “sconfiggere Hamas e ri portare a casa tutti gli ostaggi”, ma per ora con operazioni “limitate e dirette a aggiustamenti tattici, progressi militari e ad evitare aree ...

L'Ue chiede a Israele di porre fine "immediatamente" alle operazioni militari in corso a Rafah perchè queste stanno ulteriormente peggiorando una situazione umanitaria già molto difficile e porteranno "inevitabilmente" nuove tensioni nei rapporti ...

Gaza e i suoi orfani: così stanno uccidendo l'infanzia - Gaza e i suoi orfani: così stanno uccidendo l'infanzia - La scorsa settimana è iniziata un’operazione militare a lungo temuta a rafah, che ha fatto sfollare oltre 448.000 persone in aree non sicure come Al-Mawasi e Deir al Balah. Nel frattempo, pesanti ...

Gaza, Erdogan: “Netanyahu risponderà di genocidio in tribunale” - Gaza, Erdogan: “Netanyahu risponderà di genocidio in tribunale” - Contro il comportamento di Israele anche l'Ue. Borrell: "Porre fine immediatamente alla sua operazione militare a rafah" ...

Barometro delle guerre: Ucraina, offensiva russa su Karkhiv e Zelensky cancella viaggi all’estero. Israele respinge risoluzione Onu su Palestina - Barometro delle guerre: Ucraina, offensiva russa su Karkhiv e Zelensky cancella viaggi all’estero. Israele respinge risoluzione Onu su Palestina - Le mosse di Putin che va da Xi Jinping a Pechino. L’Europa, intanto, chiede a Israele di porre immediatamente fine alle operazioni militari in corso a rafah. Ucciso un comandante di Hezbollah L’Europa ...