Rafah, carri armati Israele avanzano. Da Usa armi per oltre 1 miliardo di dollari - rafah, carri armati Israele avanzano. Da Usa armi per oltre 1 miliardo di dollari - I carri armati israeliani si sono spinti nella parte orientale di rafah, raggiungendo alcuni quartieri residenziali della città di confine meridionale, dove più di un milione di persone si sono ...

Truppe e tank verso Rafah: “Sono abbastanza per un attacco su vasta scala”. Ok di Biden alla vendita di armi a Israele per 1 miliardo - Truppe e tank verso rafah: “Sono abbastanza per un attacco su vasta scala”. Ok di Biden alla vendita di armi a Israele per 1 miliardo - Idf: primo soldato ucciso nell’avanzata a rafah. Media: serie di raid su Gaza, 7 morti e 11 feriti. Telefonata Gantz-Sullivan: “Aumentare la pressione su Hamas” ...

Dagli USA un miliardo in armamenti per Israele - Dagli USA un miliardo in armamenti per Israele - Dopo aver bloccato gli invii di materiale bellico nelle scorse settimane, l’amministrazione Biden ha deciso che ne manderà un ingente quantitativo. Ma non si sa ancora quando ...