Radio Italia Live - Il Concerto 2024 in piazza Duomo a Milano diretta Sky Uno - TV - NOW

(Di mercoledì 15 maggio 2024) SKY È PARTNER DI– ILPER IL TERZO ANNO CONSECUTIVOSky Mobile powered by Fastweb è Main PartnerSky, NOW e TV8 sono Broadcasting Partner dell’eventoTorna- IL, il più grande evento gratuito di musicain! Neldoppio appuntamento: si svolgerà ain, mercoledì 15 maggio alle ore 20.40 e, per la prima volta, a Napoli indel Plebiscito, giovedì 27 giugno.Per il terzo anno consecutivo Sky è partner di– Il. Dopo i successi delle edizioni 2022 a ...

Cosa è accaduto a Cusano Italia TV nell’ultima settimana: gli highlights e le prossime anticipazioni Al via una nuova settimana in compagnia di Cusano Italia TV (canale 122 del digitale terrestre) e Radio Cusano Campus . Preparatevi a immergervi ...

La speaker Barbara Marchand, in onda per 40 anni: «Ho conosciuto tutti i cantanti più famosi, una volta trovai Dalla a dormire per terra alla Rai. I programmi di oggi? Chiacchiere e gossip». Continua a leggere

Milano , 14 maggio 2024 – A Piazza Duomo il palco è già stato montato e mancano solo le ultime prove per dare il via al Concerto organizzato come ogni anno da Radio Italia . Dalle 20.40 di mercoledì sera i milanesi e non solo potranno ballare ...

Sky Up Digital Hub, un nuovo ponte digitale per i giovani di Gratosoglio (Milano) - Sky Up Digital Hub, un nuovo ponte digitale per i giovani di Gratosoglio (Milano) - Nello storico quartiere Gratosoglio, nella periferia sud di Milano, nasce il quarto Sky Up Digital Hub italiano.Lo spazio è pensato per far conoscere a ragazze e ragazzi le potenzialità del mondo digi ...

Fiction su Mike Buongiorno, una giornata sul set. L'attore Claudio Giè: «È il ruolo più difficile della mia vita» - Fiction su Mike Buongiorno, una giornata sul set. L'attore Claudio Giè: «È il ruolo più difficile della mia vita» - Il Centro di produzione Rai di Torino ospita le riprese della fiction in due puntate che andrà in onda in autunno.Set ricostruiti fedelmente grazie a un immenso patrimonio di oggetti d’epoca ...

Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: si è insediato il nuovo servizio diocesano - Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: si è insediato il nuovo servizio diocesano - Nei giorni scorsi, alla presenza dell’arcivescovo Michele Seccia, si è insediato il nuovo Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, per il quinquennio 2024-2029.