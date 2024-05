Radio Italia Live a Milano | la diretta del concerto da piazza Duomo

(Di mercoledì 15 maggio 2024)al via. Ilne gratuito in- per accedere all'evento era necessario accreditarsi sul sito internet della- anche quest'anno ha sfidato pioggia e temperature autunnali e ha portato al cospetto della Madonnina decine di migliaia di temerari. Che sin da metà pomeriggio si sono radunati inper assistere alle prove degli artisti sul palco. Tanti gli artisti sul palco, mentre alla conduzione si alternano i volti e i nomi noti al pubblico di: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta....

Radio Italia Live 2024 – Il concerto : cast , cantanti , ospiti , scaletta, canzoni, a che ora inizia, orario, streaming, tv, canale, dove vedere, durata, quando finisce, conduttori, location Questa sera, 15 maggio 2024 , torna su Sky Uno e Tv8 in ...

Milano, 15 maggio 2024 – Tutto è pronto per il concerto di Radio Italia , dopo che tutti i cantanti hanno finito le prove sul palco in piazza Duomo : microfoni accesi dalle 20.40 sia per i temerari che, nonostante il maltempo, si recheranno in centro ...

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:10 Il BODYGUARD e la PRINCIPESSA 1°Tv Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:20 23:30 Delitti in ...

COPPA ITALIA - Atalanta, Scamacca: "Mi dispiace non poter giocare, supporterò i miei compagni" - COPPA italia - Atalanta, Scamacca: "Mi dispiace non poter giocare, supporterò i miei compagni" - Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio TV Serie A parlando della finale di Coppa italia dove non sarà presente, causa squalifica: “Speriamo che la mia ...

Esondano il Lambro in mattinata e il Seveso nel pomeriggio. Il maltempo dovrebbe proseguire fino a venerdì - Esondano il Lambro in mattinata e il Seveso nel pomeriggio. Il maltempo dovrebbe proseguire fino a venerdì - Maltempo a Milano: Lambro esondato, strade bloccate, pioggia battente mercoledì 15 maggio, ma è confermato il concerto radio italia Live in Piazza Duomo.

Marchisio all'Olimpico per la finale di Coppa Italia. Con la maglia di Yildiz - Marchisio all'Olimpico per la finale di Coppa italia. Con la maglia di Yildiz - Ospite d'eccezione oggi allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa italia tra Atalanta e Juventus. L'ex centrocampista Claudio Marchisio si è infatti presentato nello stadio della Capitale con ...