Qui per te Amici 23 - Holden convocato in studio | si apre lo schermo e lu iresta senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024)23, non solo tensioni pre finale, che come sappiamo andrà in onda in diretta sabato 18 maggio 2024. Per gli allievi che si contenderanno il titolo di vincitore anche momenti indimenticabili con le sorprese organizzate dalla produzione per avere la giusta carica di affrontare questi ultimi giorni nella scuola. E così, dopo il turno di Mida è arrivato quello di Marisol e poi di. La ballerina si è emozionata fino alle lacrime alla vista della sua insegnante di danza. E poi il videomessaggio del papà e l’arrivo di mamma e sorella nellodove era stata convocata. Mamma che, per la cronaca, ha mandato i suoi saluti a Petit, il fidanzato della figlia e anche lui finalista di questa edizione dimandando in delirio tutti i fan di questa coppia. Quindi è arrivato il momento di...