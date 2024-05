Questo autobus di Londra non ha preso a fuoco perché elettrico

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il 4 maggio 2024 su Facebook è stato pubblicato un post contenente un link che rimanda a un video che mostra un tipicolondinese a due piani di colore rosso andare a. Nel post compare anche una scritta in cui si legge che la scena mostrerebbe «un» che «prendespontaneamente a» e la domanda «Ti sentiresti sicuro guidando uno di questi?» Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra unin fiamme aa maggio 2024. L’incidente rinel filmato si è verificato a Brixton, quartiere a sud di, il 17 giugno 2022. Negli articoli che all’epoca avevano riportato ...

