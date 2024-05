Questa mamma condivide la reazione di sua madre a un episodio di Bluey

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Spesso i genitori danno luogo a vere e proprie “gare” elencando le abilità dei figli e le conquiste delle varie tappe evolutive, creando così disagio e senso di colpa verso quelle mamme e quei papà i cui figli hanno tempi diversi. Per quanto si ripeta spesso che ogni bambino ha il proprio tempo per fare tutto, la verità è che i genitori si mettono spesso in discussione. Proprio questo è il senso di undi, cartone australiano molto amato dai piccoli, che ha scatenato la commozione di una nonna. Annalee Grace, una, ha immortalato il momento in un video pubblicato poi su TikTok: l’mostrato è Baby Race, che mostra quanto sia difficile diventare genitore, con tutte le incognite, i traguardi da raggiungere e i dubbi sul fare o meno la cosa giusta per i figli. Un pensiero che non si esaurisce ...