Quasi 70 000 anziani morti in solitudine Il dato scioccante Se questo è il futuro…

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Non si può evitare di interrogarsi sulla direzione presa dalla nostra società, di fronte a una notizia che arriva oggi dal Giappone. Il Governo nipponico ha comunicato unche ha qualcosa di spaventoso. Ogni anno,70.000nel Paese del sol Levante muoiono in completa. L’80% di loro ha più di 65 anni. Molte di queste persone vengono ritrovate solo dopo che è trascorso del tempo dal momento del decesso. Si tratta di un esercito di persone senza nessuno, né familiari né amici, che ne allevi le sofferenze fisiche e morali. Uomini e donne che muoiono in casa, senza una parola di conforto. Si tratta di un problema sociale così rilevante che il Governo di Tokyo ha lanciato l’allarme, avviando a partire dal 2023 programmi che possano combattere l”isolamento sociale. Purtroppo, per ora, con scarsi ...

