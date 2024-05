(Di mercoledì 15 maggio 2024) In una nuova serie diTimes/Siena,è in svantaggio suin cinque dei sei Stati chiave in cui ha vinto nel 2020. Ma è davvero così grave come sembra?

Donald Trump e' davanti a Joe Biden in cinque su sei stati in bilico tra gli elettori registrati. E' quanto emerge da uno dei sondaggi del New York Times/Siena Poll, che mostra anche un'erosione del sostegno al presidente tra i giovani e gli ...

Dei sei stati che decideranno il risultato delle elezioni presidenziali americane, cinque vedono in vantaggio Donald Trump e uno solo Joe Biden . Lo rivela l’ultimo sondaggio del New York Times e del Siena College, che mostra una progressiva ...

Quanto dovrebbe preoccuparsi Biden dei sondaggi che lo danno perdente contro Trump - Quanto dovrebbe preoccuparsi biden dei sondaggi che lo danno perdente contro Trump - In una nuova serie di sondaggi Times/Siena, biden è in svantaggio su Trump in cinque dei sei Stati chiave in cui ha vinto nel 2020. Ma è davvero così grave come sembra

Usa 2024, Trump ancora in vantaggio su Biden nei sondaggi: prosegue il processo a New York - Usa 2024, Trump ancora in vantaggio su biden nei sondaggi: prosegue il processo a New York - Nell'ultima udienza è stata ascoltata la deposizione dell'ex avvocato del magnate Michael Cohen Prosegue il processo di New York ai danni dell’ex presidente Donald Trump con l’accusa di aver pagato in ...

Criptovalute, secondo il CEO di Uniswap Biden ne ha calcolato male l’incidenza sulle elezioni - Criptovalute, secondo il CEO di Uniswap biden ne ha calcolato male l’incidenza sulle elezioni - Criptovalute, secondo il CEO di Uniswap biden ne ha calcolato male l'incidenza sulle elezioni. Andiamo a vedere le sue parole ...