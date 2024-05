Quaderno Eurydice su Validation of non-formal and informal learning in higher education in Europe pubblicato dalla Commissione Europea | l’Italia valutata positivamente

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il rapporto "of non-and ininin",dall'an Commission / EACEA /è sttao completato nell’aprile 2024 equalche giorno fa.Il rapporto esplora in dettaglio come l'apprendimento none e ine - acquisito al di fuori delle istituzioni educative tradizionali attraverso esperienze lavorative, corsi online, o autoapprendimento - può essere riconosciuto e validato nell'ambito dell'istruzione superiorea. L'articolo .