Putin | Attentato a Fico crimine odioso

I media slovacchi hanno raccontato che Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. il fatto...

Robert Fico, aggredito il populista di sinistra filorusso: quali sono le ragioni. Cosa sappiamo - Robert fico, aggredito il populista di sinistra filorusso: quali sono le ragioni. Cosa sappiamo - Caputova ha dato il massimo sostegno all'Ucraina contro l'invasione russa, all'opposto di fico che in campagna elettorale ha promesso che non avrebbe mandato «una singola munizione» a Kiev ed ha detto ...

L'attentato a Fico. Putin: "E' un crimine odioso". Biden: "Orribile atto di violenza" - L'attentato a fico. putin: "E' un crimine odioso". Biden: "Orribile atto di violenza" - L’attentato al premier slovacco Robert fico è «un crimine odioso» . Lo ha detto il presidente russo Vladimir putin , secondo quanto riferisce la Tass.

Robert Fico, chi è il presidente della Slovacchia ferito in un attentato: dal legame con Putin alla lotta all'immigrazione - Robert fico, chi è il presidente della Slovacchia ferito in un attentato: dal legame con putin alla lotta all'immigrazione - I media slovacchi hanno raccontato che Il primo ministro slovacco Robert fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova.