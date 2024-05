Putin torna dallamico’ Xi - l' interazione strategica tra Russia e Cina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pechino, 14 mag. (Adnkronos) – Era il 17 ottobre del 2023. Vladimirsbarcava inper la sua seconda visita all’estero dall’invasione dell’Ucraina da parte della, nel febbraio 2022. Nel gigante asiatico è di nuovo tutto pronto per accogliere – giovedì 6 maggio – il leader russo, questa volta alla sua prima missione fuori dai confini della Federazione dall’insediamento per un nuovo, quinto mandato. E mentre le forze russe sono protagoniste di una nuova offensiva in terra ucraina. Si tratterà di una visita di due giorni, su invito del leader cinese Xi Jinping, appena rientrato dal tour in Europa che lo ha portato in Francia, Serbia e Ungheria. E che lo scorso anno aveva scelto lacome prima meta dopo la riconferma a presidente della Repubblica Popolare, uno storico terzo incarico, e dopo il mandato ...