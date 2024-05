Putin torna dallamico’ Xi - l' interazione strategica tra Russia e Cina

Putin torna dall”amico’ Xi - l'”interazione strategica” tra Russia e Cina Pechino, 14 mag. (Adnkronos) – Era il 17 ottobre del 2023. Vladimir Putin sbarcava in Cina per la sua seconda visita all’estero dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, nel febbraio 2022. Nel gigante asiatico è di nuovo tutto pronto per ...

Putin torna dall''amico' Xi - l'"interazione strategica" tra Russia e Cina Pechino, 14 mag. (Adnkronos) - Era il 17 ottobre del 2023. Vladimir Putin sbarcava in Cina per la sua seconda visita all'estero dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nel febbraio 2022. Nel gigante asiatico è di nuovo tutto pronto per ...