(Adnkronos) – Era il 17 ottobre del 2023. Vladimir Putin sbarcava in Cina per la sua seconda visita all'estero dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia , nel febbraio 2022. Nel gigante asiatico è di nuovo tutto pronto per accogliere – ...

Pechino, 14 mag. (Adnkronos) – Era il 17 ottobre del 2023. Vladimir Putin sbarcava in Cina per la sua seconda visita all’estero dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia , nel febbraio 2022. Nel gigante asiatico è di nuovo tutto pronto per ...

(Adnkronos) – Era il 17 ottobre del 2023. Vladimir Putin sbarcava in Cina per la sua seconda visita all'estero dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia , nel febbraio 2022. Nel gigante asiatico è di nuovo tutto pronto per accogliere – ...

Blinken a Kiev per la consegna delle armi Usa: l'arrivo a sorpresa in Ucraina - Blinken a Kiev per la consegna delle armi Usa: l'arrivo a sorpresa in Ucraina - Il segretario di Stato americano ha assicurato i primi aiuti del recente pacchetto di sostegno da 60 miliardi di dollari e aggiunto altri 2 miliardi. putin: ...

Putin, 'l'azione militare avvicina una soluzione pacifica' - putin, 'l'azione militare avvicina una soluzione pacifica' - Più efficacemente agiranno le forze armate russe, più presto sarà possibile risolvere "pacificamente" il conflitto in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir putin citato dall'agenzia Tass.

Crisi ucraina, Putin in visita a Pechino da Xi - Crisi ucraina, putin in visita a Pechino da Xi - Per l'Occidente non ci sono dubbi che la Cina sia il principale sostenitore della Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Pechino fornisce componenti tecnologiche avanzate che consentono a Mosca di ...