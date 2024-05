Putin | la Russia sa come raggiungere obiettivi su larga scala

(Adnkronos) – Era il 17 ottobre del 2023. Vladimir Putin sbarcava in Cina per la sua seconda visita all'estero dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia , nel febbraio 2022. Nel gigante asiatico è di nuovo tutto pronto per accogliere – ...

Pechino, 15 mag – (Xinhua) – Alla vigilia della sua visita di Stato di due giorni in Cina, che iniziera’ domani, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un’ intervista scritta a Xinhua che la Russia e la Cina stanno promuovendo la ...

Blinken a Kiev per la consegna delle armi Usa: l'arrivo a sorpresa in Ucraina - Blinken a Kiev per la consegna delle armi Usa: l'arrivo a sorpresa in Ucraina - Il segretario di Stato americano ha assicurato i primi aiuti del recente pacchetto di sostegno da 60 miliardi di dollari e aggiunto altri 2 miliardi. putin: ...

Blinken apre ai raid con armi occidentali in Russia: "Decisione che spetta a Kiev" - Blinken apre ai raid con armi occidentali in russia: "Decisione che spetta a Kiev" - A inizio maggio, Kiev aveva ottenuto il via libera anche dal ministro degli Esteri di Londra David Cameron, che aveva sottolineato “il diritto” degli ucraini di effettuare raid in russia utilizzando .

Ucraina, Putin esulta: «Avanziamo su tutto il fronte». Poi l'incontro con Xi: «Leader saggio e visionario» - Ucraina, putin esulta: «Avanziamo su tutto il fronte». Poi l'incontro con Xi: «Leader saggio e visionario» - Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 15 maggio. Il partenariato tra russia e Cina «si basa sempre sull'uguaglianza e sulla fiducia reciproca, sul rispetto della sovranità e ...