Putin | Aperti a dialogo sull' Ucraina

Il sindacato dei calciatori ha minacciato con una lettera la Fifa per le date in cui si disputerà il Mondiale per club (giugno-luglio 2025). Questo perché gli atleti avranno pochissimo riposo dalla fine del campionato alla competizione estiva. La ...

Ucraina, Putin: i negoziati includano anche i nostri interessi - Ucraina, Putin: i negoziati includano anche i nostri interessi - La Cina "comprende chiaramente" le radici della crisi ucraina e l'impatto geopolitico globale in base al suo 'China's Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis', il documento in 12 ...

Putin incontra Xi in Cina: «Leader saggio e visionario. I negoziati sull'Ucraina includano gli interessi di tutti» - Putin incontra Xi in Cina: «Leader saggio e visionario. I negoziati sull'Ucraina includano gli interessi di tutti» - Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 15 maggio. Il partenariato tra Russia e Cina «si basa sempre sull'uguaglianza e sulla fiducia reciproca, sul rispetto della sovranità e ...

Scuole e traslochi, De Longis (Pd): ‘Scontro avvilente. Si apra al dialogo su scelte che riguardano tante persone’ - Scuole e traslochi, De Longis (Pd): ‘Scontro avvilente. Si apra al dialogo su scelte che riguardano tante persone’ - “E’ avvilente lo scontro che sta avvenendo a Benevento tra scuole e istituzioni per i lavori, in alcuni casi di adeguamento, in altri di abbattimento e ricostruzione, che interesseranno molti istituti ...