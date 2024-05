PSG - Mbappé non convocato per la trasferta di Nizza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Kyliannon risulta tra i convocati del PSG che stasera affronteranno fuori casa ilper il recupero della 32esima giornata di Ligue 1. Luis Enrique dovrà fare a meno anche di Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi. “Vittima di un fastidio al tendine del ginocchio sinistro,rimarrà a Parigi a curarsi oggi”, ha indicato il club in un aggiornamento medico. Il campione francese, che domenica ha giocato la sua ultima partita con il Psg al Parco dei Principi, vestirà con ogni probabilità per l’ultima volta la maglia del PSG nella finale di Coppa di Francia prevista per il 25 maggio a Lille. SportFace.