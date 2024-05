Psg - L’Equipe | Skriniar potrebbe dire addio già questa estate

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il feeling tra Milane il tecnico del Psg Luis Enrique non è mai decollato. Nella sua prima stagione all’ombra della Tour Eiffel infatti, il difensore slovacco ha collezionato diverse panchine; in particolare nella sfida decisiva contro il Borussia Dortmund in Champions League, quando l’ex Barcellona gli ha preferito Lucas Beraldo nonostante le assenze. Per questo motivo il centrale ex Inter, arrivato a Parigi a parametro zero,anche decidere di cambiare aria nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta la testata transalpinainfatti, attualmente sarebbe tutt’altro che certa la sua permanenza nel club campione di Francia, nonostante abbia in essere un importante contratto valido fino al 30 giugno 2028. SportFace.

