Pronto soccorso - gli accessi impropri superano il 40% Ma sono bisogni di salute

Non è prevista la chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cervello di Palermo , né il suo accorpamento con quello di Villa Sofia, in vista dei futuri lavori di ristrutturazione che coinvolgeranno l’area di emergenza-urgenza. È quanto ribadito ...

Un banale litigio per un pallone non restituito è degenerato in una violenta rissa tra studenti di una scuola media a Bolzano. L'episodio, avvenuto venerdì pomeriggio, ha visto coinvolti diversi ragazzi che, dopo un diverbio iniziale durante ...

Giornata asma, pneumologi: "3 mln con malattia che non guarda età" - Giornata asma, pneumologi: "3 mln con malattia che non guarda età" - L’ asma grave, infatti, è causa di visite non programmate, ripetuti accessi al pronto soccorso e ricoveri in ospedale e, in casi rarissimi, anche di morte. Nonostante la malattia in aumento, se il ...

Infermieri. De Palma (Nursing Up): “Arrivano coltelli e i manganelli nei Ps. Sempre più grave l’allarme aggressioni” - Infermieri. De Palma (Nursing Up): “Arrivano coltelli e i manganelli nei Ps. Sempre più grave l’allarme aggressioni” - “Pazienti letteralmente fuori controllo, un piano del Viminale certamente inefficace, con i presidi delle forze dell’ordine ad oggi insufficienti nelle grandi strutture sanitarie metropolitane, soprat ...

La sanità malata - La sanità malata - Oggi parliamo di una piaga della nostra società, la sanità pubblica che non funziona. Purtroppo le attese per fare un intervento sono lunghissime e devono passare dei mesi a volte degli anni per fare ...