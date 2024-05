Promozione Al Del Conero la finale play off del Girone A

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Chi vince tra Portuali Dorica e S.Orso affronterà la vincente tra Atletico Centobuchi e Vigor Castelfidardo. Ricordiamo che la finalissima consegnerà un posto in Eccellenza VALLESINA, 15 magio 2024 – La gara dioffA, tra Portuali Calcio Dorica e Sant’Orso, in programma sabato 18 maggio, verrà disputata allo stadio Deldi Ancona alle ore 16. Tutto ciò dopo gli accordi tra il club Portuali Calcio Doric e le competenti autorità in previsione di un notevole afflusso di pubblico. Come si ricorderà in semila formazione di Ceccarelli ha eliminto la Biagio Chiaravalle mentre il club fanese ha vinto in casa del Moie Vallesina. L’altra, quella delB sarà tra Atletico Centobuchi (in ...