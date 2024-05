Professore violenta studentessa 13enne a scuola - il papà della vittima scopre le chat con l’insegnante

(Di mercoledì 15 maggio 2024) I fatti sarebbero avvenuti in unamedia, durante le ore di lezione. Iltrascinava lanelle aule vuote o in bagno per abusare di lei.– Ilcorrierecittà.com È stato ilragazza a scoprire quello che succedeva a, leggendo alcunetra la figlia e il docente. A quel punto ha allertato la preside, che ha sospeso ilUndimedia è indagato per violenza sessuale ...

Un Professore , che fino a febbraio insegnava in una scuola media in provincia di Torino, è indagato per violenza sessuale pluriaggravata, dopo che è stato denuncia to dai...

Violenza sessuale pluriaggravata: è questa la denuncia scattata nei confronti di un Professore di una scuola media in provincia di Torino, dopo la segnalazione dei genitori di una tredicenne. Secondo le accuse, come riportato dal quotidiano La ...

Studentessa 13enne abusata nei bagni e nelle classi dal prof, la famiglia: «Non dormiva più e non voleva tornare a scuola» - Studentessa 13enne abusata nei bagni e nelle classi dal prof, la famiglia: «Non dormiva più e non voleva tornare a scuola» - I messaggi, la violenza sessuale, la denuncia. Un professore, che fino a febbraio insegnava in una scuola media in provincia di Torino, è indagato per violenza sessuale pluriaggravata, ...

Un doveroso ricordo di Franca Nuti, aveva 95 anni - Un doveroso ricordo di Franca Nuti, aveva 95 anni - Di rilievo anche la sua attività di insegnante svolta prima presso l’Accademia Silvio D’amico di Roma e, successivamente, a Milano, alla scuola Paolo Grassi del Piccolo Teatro.

Maltempo, la scuola Gianni Rodari a Opera a Milano chiusa per allagamento - Maltempo, la scuola Gianni Rodari a Opera a Milano chiusa per allagamento - La scuola Gianni Rodari a Opera alle porte di Milano è stata chiusa questa mattina per allagamento. Gli studenti, i professori e il personale scolatico è stato invitato a lasciare lo stabile a causa d ...