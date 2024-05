Professore violenta ripetutamente 13enne a scuola | la scoperta shock del padre

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Violenza sessuale pluriaggravata: è questa la denuncia scattata nei confronti di undi unamedia in provincia di Torino, dopo la segnalazione dei genitori di una tredicenne. Secondo le accuse, come riportato dal quotidiano La Stampa, l’uomo avrebbe circuito la giovane studentessa abusando di lei nei bagni e nelle classi dell’istituto. Ci sarebbero stati anche dei messaggi WhatsApp inviati alla tredicenne.Leggi anche:ta durante una gita, indagati 3 compagni. A rischio anche i docenti “omessa vigilanza” La ragazzina non voleva più andare aStando a quanto si apprende, la ragazzina aveva iniziato a manifestare disagi: non voleva più andare a, non riusciva a dormire né a studiare, nonostante avesse sempre avuto ottimi voti. Quindi il ...

