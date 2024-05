Problemi al Monte Bianco - camion e Tir deviati al Frejus

Uno degli aspetti più positivi della stagione che s’è conclusa per la prima squadra e per qualche formazione giovanile, è proprio l’andamento del settore giovanile biancorosso. E la sua progressiva crescita. Sarà un weekend denso di appuntamenti. ...

Adesso i play off in programma il 18 maggio tra Largo Europa – Spes Jesi, Villa Strada – Valle del Giano. Chi vince va in finale dove la posta in palio è altissima: promozione diretta in Seconda Categoria Monte Roberto , 4 maggio 2024 – È festa ...