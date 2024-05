Primo turno playoff Serie B 2024 | le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gara valida per ilche stabilirà chi tra le due affronterà il Venezia in semifinale. Per i rosanero il vantaggio di due risultati su tre grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare.si giocherà venerdì 17 maggioalle ore 20.30 presso lo stadio Barbera. spreaker type=player resource="show id=6107332" width="100%" height="200px" theme="light" playlist="false" playlist-continuous="false" chapters-image="true" episode-image-position="right" hide-logo="false" hide-likes="false" hide-comments="false" hide-sharing="false" hide-download="true": COME ARRIVANO LE DUE ...