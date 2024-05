Primi passi del nuovo palasport Sarà un edificio polivalente vicino allo stadio ’Migaghelli’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A fianco dellodi Santa Maria degli Angelirealizzata una nuova strutturaper lo sport indoor che prenderà il posto della tensostruttura esistente. Sono iniziati i lavori per la rimozione della vecchia tensostruttura risalente al 1997, che venne donata dopo il sisma e apposta di fronte alla basilica della Porziuncola per ospitare i fedeli durante le celebrazioni. Dopo i lavori di ristrutturazione della basilica venne spostata nell’area delma pochissimo frequentata in quanto non utilizzabile per la pratica sportiva. Dopo lo smantellamento della tensostruttura si provvederà alla bonifica del sito e, a seguito della gara pubblica, alla realizzazione delimpianto. Rispetto al progetto originario che prevedeva una tensostruttura, ...