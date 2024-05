Prima categoria - il valzer delle panchine

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La Mercatellese dopo una partitella tra giocatori allenatori e dirigenti e con relativa cena finale ha ‘salutato’ la stagione sportiva 2023-24 coronata con la salvezza diretta, senza passare alla fase degli spareggi playout. "Un saluto particolare – dice il dirigente di lungo corso con la Mercatellese nel cuore Beppe Ugolini – è andato a mister Emiliano Cappelli e il suo vice Fabrizio Serafini perché insieme alla società hanno condiviso la decisione di prendere strade diverse, un grande in bocca al lupo a loro per un futuro ricco di soddisfazioni". Ora dopo il rompete le righe la società del presidente Antoniucci insieme al suo staff si sta organizzando per affrontare l’ottava stagione consecutiva in, record per un paese di poco più di mille abitanti. "Il primo passo – aggiunge Ugolini – è stato quello di scegliere colui che guiderà ...

