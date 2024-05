Premier League | i club sono chiamati a votare per eliminare il VAR dal 2024 25

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La stagione 2023/24 diha visto molti episodi controversi. Gli stessi hanno intensificato le critiche nei confronti delle federazioni e hanno portato i tifosi a mettere in discussione la credibilità della competizione. Come riporta The Athletic, è stata formalmente presentata una richiesta alladal Wolverhampton, la quale chiede l’abolizione del VAR da questa estate. Questo verrà deciso tramite una votazione, con i rappresentanti dei 20che esprimeranno il loro parere quando si riuniranno per il loro incontro annuale a Harrogate il 6 giugno. Idella massima serie inglese voteranno dunque alla loro assemblea generale per abolire lo strumento di assistenza video, che è utilizzato nella competizione dal 2019 e ha aiutato a migliorare le decisioni ...

Domenica andrà in scena l’ultima giornata di Premier League con Manchester City e Arsenal ancora in lotta per la vittoria finale . Si prospetta un finale esplosivo in Premier League . Ieri si è disputato il recupero fra Manchester City e Tottenham, ...

Le Formazioni ufficiali di Manchester United-Newcastle , match della trentasettesima giornata di Premier League , in programma alle 21:00. Tre punti separano le due squadre che quindi sono pronte a contendersi un posto in Europa. Di seguito, ecco le ...

Le Formazioni ufficiali di Brighton-Chelsea , match della trentasettesima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Tre vittorie consecutive per i Blues, che ora cercano un successo prezioso in chiave europea sul campo degli uomini di Roberto De Zerbi, ...

Lukaku-Roma: futuro in bilico senza Champions League - Lukaku-Roma: futuro in bilico senza Champions league - Senza la partecipazione alla prossima Champions league i giallorossi difficilmente riscatteranno il centravanti belga dal Chelsea ...

PREMIER - Aston Villa in Champions, esulta anche il Principe William - premier - Aston Villa in Champions, esulta anche il Principe William - Ciò grazie alla certezza del quarto posto in premier league. Così il club celebra il traguardo sui propri social, e lo fa anche il Principe William, figlio di Re Carlo III e grande tifoso del club di ...

