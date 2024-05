Premeditazione - crudelt - motivi abietti | Turetta verso un processo senza sconti

(Di mercoledì 15 maggio 2024)il. La procura della Repubblica di Venezia ha notificato a Filippo, il giovane accusato dell'omicidio della ex fidanzata, Giulia Cecchettin, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari. Il capo d'imputazione d'imputazione contestato aè omicidio volontario aggravato dalla, dall'efferatezza e daie futili. Inoltre la procura di Venezia contesta al femminicida anche i reati di sequestro di persona, porto abusivo di armi e stalking. Per il delitto avvenuto l'11 dicembre del 2023 che ha scosso l'Italia, lo studente veneto non potrà chiedere il rito abbreviato. Con i capi d'imputazione contestati e l'aggravante dellae della ...

Inizia il processo per sul caso dello stupratore di prostitute : il violentatore fece vittime le donne tra Roma Nord e Viterbo. Il caso dello stupratore di prostitute finisce in tribunale – Ilcorrieredellacitta.comE’ iniziato il processo sul caso ...

di Anna Giorgi MILANO Si profila una richiesta di processo per gli amministratori del Centro di permanenza rimpatri di via Corelli che, il 13 dicembre scorso, era stato di fatto commissariato col sequestro del ramo d’azienda della Martinina srl, ...

In Giappone ogni anno 68mila anziani muoiono in solitudine - In Giappone ogni anno 68mila anziani muoiono in solitudine - Secondo i dati dell'Agenzia nazionale di polizia circa 68.000 tra uomini e donne con un'età superiore ai 65 anni sono morte da sole in casa senza il supporto di conoscenti o familiari, malgrado ...

Sentenza Pifferi, legale di Alessia: "Faremo appello, non clima sereno a processo" - Sentenza Pifferi, legale di Alessia: "Faremo appello, non clima sereno a processo" - (LaPresse) "Leggeremo le motivazioni poi ovviamente facciamo appello, mi aspettavo una sentenza così dura. Penso non ci sia stato un clima sereno ...