Preghiera della sera 15 Maggio 2024 | Guidami con la Tua misericordia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “con la Tua”. È lada recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Proteggimi in questa notte” . Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. ...

“Aiutami ad essere tra i Tuoi eletti” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, ...

Tiananmen 35 anni dopo: a Hong Kong una preghiera on line per rompere il silenzio - Tiananmen 35 anni dopo: a Hong Kong una preghiera on line per rompere il silenzio - Mentre anche quest’anno il 4 giugno a Victoria Park sarà impedito il ricordo dell'anniversario della strage degli studenti di Pechino, un gruppo di singoli cristiani ha invitato ...

A Soveria Mannelli preghiera alla Madonna di Fatima per la fine dei conflitti in corso foto - A Soveria Mannelli preghiera alla Madonna di Fatima per la fine dei conflitti in corso foto - Con la solenne Messa vespertina celebrata nel santuario di Soveria Mannelli dal vicario episcopale della Diocesi di Lamezia Terme, don Leonardo Diaco, si è concluso ieri, 13 maggio, il novenario della ...

Preghiera a Maria, 14 maggio. Ragazza è protagonista di una storia straordinaria di apparizioni - preghiera a Maria, 14 maggio. Ragazza è protagonista di una storia straordinaria di apparizioni - Nell’incantevole scenario delle montagne del Trentino a una giovane fanciulla la Madonna mostra qualcosa di straordinario.