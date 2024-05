Pontelatone | sventato furto in una scuola - ladri in fuga e PC recuperati

(Di mercoledì 15 maggio 2024). È stata l’intraprendenza di un semplice cittadino a scongiurare ildi tutto il materiale informatico dell’Istituto scolastico statale “Luigi Settembrini” di. Intorno alle 2 della notte scorsa ha telefonato al 112 per segnalare forti rumori provenienti dalla. L’allarme della Centrale Operativa della Compagnia Capua è stato immediato e, dettaglia una nota dell’Arma, “sono bastati pochi minuti ai militari del Nucleo operativo e radiomobile per raggiungere via Parco Arnosello a, dove hanno intercettato un’autovettura Volkswagen T-Roc che si stava allontanando a forte velocità facendo perdere le proprie tracce“. A spaventare i malviventi le sirene dei militari in arrivo. All’esterno dell’Istituto, adagiata sul ciglio della strada, i carabinieri hanno ...

