Politica rapinata in casa | Banditi armati in camera

(Di mercoledì 15 maggio 2024) E’ stata svegliata di soprassalto, nel cuore della notte. Quando ha aperto gli occhi, davanti a lei - inda letto, al primo piano di unavicino al lungomare di Torre Pedrera - c’era un bandito con il volto travisato e una pistola in mano. Minuti di terrore per Daniela De Leonardis, consigliera comunale di Rimini e vice presidente della Provincia. Lei e il marito sono rimasti in balìa di una coppia di rapinatori che si sono intrufolati inloro e li hanno minacciati, portando via soldi e orologi. Non li hanno né picchiati né immobilizzati: la paura è stata però tale da convincere De Leonardis e il marito, Massimodei, a consegnare Rolex, denaro e ad aprire la cassaforte. Sull’episodio indagano ora i carabinieri del nucleo investigativo e del nucleo operativo di Rimini, insieme ai militari della ...

Il tribunale di Roma ha condannato l'ex presidente della Camera , Gianfranco Fini a 2 anni e 8 mesi di reclusione nell'ambito del processo per la casa di Montecarlo . Nel corso della requisitoria il pm della Capitale aveva sollecitato per l'ex leader ...

tracce di sangue nella camera da letto e in altre stanze . Il cadavere di un uomo di 40 anni è stato trovato nella sua abitazione di via Manenti nel centro storico di Scicli , in provincia di Ragusa. Ci sarebbero tracce di sangue nella camera ...

