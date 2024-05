Poker più uno di nomi per la Vuelle Pesaro - Automotive in pole per il dopo Ario Costa Ecco i nomi

(Di mercoledì 15 maggio 2024)di imprenditori (più uno) per il. In ordine alfabetico (di azienda): Massimo Cecchini e Andrea Valli della Str, Roberto Rovere della Brx, Oriano...

Bari, la rete del sesso con 16enni: la Procura indaga su altri nomi. Nei telefoni le tracce dei “tranquilli ragazzi baresi” - Bari, la rete del sesso con 16enni: la Procura indaga su altri nomi. Nei telefoni le tracce dei “tranquilli ragazzi baresi” - Tra gli uomini che pagavano per gli incontri con le studentesse non ci sono soltanto i detinatari delle misure cautelari: molti clienti sono già stati ...

Marotta ecco i soldi, adesso pensaci tu: l’Inter prova il poker | 4 acquisti per una squadra imbattibile - Marotta ecco i soldi, adesso pensaci tu: l’Inter prova il poker | 4 acquisti per una squadra imbattibile - Manovre in vista in quel di Appiano Gentile, per la gioia del tecnico e dei tifosi, che si apprestano ad accogliere questi grandi nomi.

Conte al Napoli, sono ore decisive: contratto da 6 milioni più bonus - Conte al Napoli, sono ore decisive: contratto da 6 milioni più bonus - L’asso nella manica. Aurelio De Laurentiis imbocca l’autostrada del Mi-To e intanto tiene stretto tra le mani il poker di nomi da cui conta di tirare fuori il jolly che avrà il compito di allenare il ...