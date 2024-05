Poi però ci va anche lei Floris stana la Schlein - Elly ci resta di sasso | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'attacco a, segretario del Partito democratico, arriva da chi non te l'aspetti. In questo caso Giovanni, conduttore, ogni martedì sera, del programma d'approfondimento politico di La7 DiMartedì. L'argomento in discussione è la Rai, la tv pubblica abbandonata nel corso dell'ultimo anno da tanti volti storici (Fazio, Annunziata, Gramellini, Amadeus etc.). Il prossimo 23 maggio, a Porta a Porta su Rai 1, avverrà l'atteso confronto tra la leader dei Dem ed il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista delle elezioni al prossimo Parlamento europeo., che ha ospite in studio proprio la, gela subito l'interlocutrice: “Lei ha detto che Rai1 è TeleMeloni, ma a TeleMeloni valei, il confronto alla fine lo fate su Rai 1, quanto di più ...