PlayStation Plus Extra e Premium - annunciati i giochi di Maggio 2024 per PS5 e PS4

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente ideldel mese di, rivolta anche in questo caso ai possessori di una console PS5 e PS4. Scopriamo idiin arrivo su: Red Dead Redemption 2 – PS4 Deceive Inc. – PS5 The Sims 4 Vita in città – PS4 Crime Boss: Rockay City – PS5 The Settlers: New Allies – PS4 Stranded: Alien Dawn – PS4 e PS5 Cat Quest – PS4 Cat Quest 2 – PS4 The LEGO Movie 2 Videogame – PS4 Watch Dogs – PS4 Invece qui di seguito troviamo ipronti ad arricchire ila ...

Microsoft ha appena annunciato la seconda ondata di giochi di Xbox Game Pass di questo mese di Maggio 2024 , rivolti come ogni volta ai giocatori in possesso di una Xbox Series X|S, di un PC e di un dispositivo mobile attraverso Xbox Cloud ...

Microsoft ha annunciato anche i sei giochi che verranno rimossi da Xbox Game Pass il 31 Maggio 2024 , con i fan che di conseguenza dovranno affrettarsi per portarli a termine prima della rimozione dal celeberrimo servizio in abbonamento. Diamo ...

Il PSG offre l'interessante Ugarte a Milan e Juventus, al massimo il 15 maggio - Il PSG offre l'interessante Ugarte a Milan e Juventus, al massimo il 15 maggio - Secondo quanto riferito, il Paris Saint-Germain avrebbe offerto Manuel Ugarte Milano ed Juventus prima dell'estate, suggeriscono i rapporti dalla Francia. I giganti parigini hanno speso 60 milioni di ...