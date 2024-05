PlayStation 5 supera nettamente le vendite di Xbox Series X|S

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Secondo le recenti stime,5 ha venduto cinque volte in più rispettoXS grazie a 4.5 milioni di unità vendute nel primo trimestre del 2024. Nell’ultimo resoconto finanziario, Sony ha condiviso i risultati delledella console, evidenziando un totale di 59.3 milioni di unità vendute in tutto il mondo dal lancio. Nonostante Microsoft abbia smesso di condividere i risultati delledelle console, un report ha indicato un calo del 31% per lediXS. I numeri sono dunque in netto contrasto rispetto ai risultati raggiunti da Sony con ben 4.5 milioni di console vendute nel primo trimestre del 2024. Tuttavia in precedenza Sony ha dovuto rivedere gli obiettivi relativi alle. Le ...

