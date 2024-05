Playout Bari-Ternana - la previsione dei bookmakers sull’andata

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La stagione di Serie B è entrata nella fase decisiva ed è alta l’attesa per la gara deitra. La vittoria del doppio confronto è in perfetto equilibrio, con entrambe le formazioni a 1,85 su Sisal, mentre per il primo atto sarà decisivo il fattore campo: le quote di Betflag e 888sport per la vittoria dei pugliesi al San Nicola oscillano fra 1,85 e 1,92, il pareggio è offerto a 3,40, mentre il San Nicola espugnato dagli umbri vale 4,35 volte la posta. I bookmaker si aspettano una partita con pochi goal, dove l’Under, a 1,70, prevale sull’Over a 2,04. Il successo dei padroni di casa per 1-0 e il pareggio 1-1 sono i due risultati esatti più quotati, a 6,50 sulla lavagna. Colpo in trasferta? La vittoria della squadra di Breda per 0-1 è invece offerta a 10,50. Il successo interno dei biancorossi potrebbe arrivare con un ...

Si è conclusa la Serie B 2023/2024, ecco tutti i verdetti : dalle promozioni alle retrocessioni, passando per playoff e playout Tempo di verdetti in Serie B. La sconfitta del Venezia regala sia la salvezza allo Spezia sia la promozione al Como. I ...

Gara valida per l’ Andata playout Serie B 2024 . Bari e Ternana si giocano la permanenza della categoria dopo una stagione al di sotto delle loro aspettative. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.30 di giovedì 16 maggio 2024 presso lo stadio ...

tutto pronto per l’andata del duello tra Bari e Ternana, in programma domani sera al San Nicola con avvio alle 20.30, che costituirà il primo round del delicatissimo confronto playout per decidere l’ultima squadra condannata alla retrocessione. Il ...

Sale la febbre per bari-ternana. Sono oltre 20 mila i biglietti già venduti per il match, valido per l'andata dei playout di serie B, in programma domani al San Nicola alle 20.30.

Alla vigilia della sfida di andata playout a Bari, queste le parole di Roberto Breda in conferenza stampa."Certamente speravamo tutti di evitare questo tipo di epilogo, ma allo stesso tempo era un nos ...

Sul fattore campo: "Sono vantaggi notevoli per Palermo e Catanzaro: sono le favorite per la semifinale". Sulle favorite per la A: "Come rose dico primo Venezia ha qualcosa in più e seconda la ...