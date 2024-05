Playoff Nba 2024 - New York e Denver salgono 3-2 | Brunson e Jokic inarrestabili

(Di mercoledì 15 maggio 2024) I NewKnicks e iNuggets si portano sul 3-2 in gara-5 delle serie valevoli per le semifinali di Conference, battendo rispettivamente gli Indiana Pacers 121-91 e i Minnesota Timberwolves 112-97. Al Madison Square Garden dopo la sconfitta pesante in gara-4 (121-89), Newreagisce rifilando 30 punti di scarto ad Haliburton e compagni. Un dominio riflesso nei dati a rimbalzo. Venti quelli offensivi dei Knicks contro i cinque dei Pacers, per un totale di 53 a 29. Nel fondamentale Josh Hart ne fa registrare 11 (con 18 punti), mentre Isaiah Hartenstein si spinge fino a 17. Per il resto, la copertina se la prende Jalenche chiude con 44 punti, 4 rimbalzi e 7 assist, con un 18/35 al tiro. Doppia cifra anche per Miles McBride (17 punti) e Alec Burks (18). Serata storta in casa Indiana per Tyrese ...

