Pirata strada uccide un' 80enne a Napoli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 12.20 Un'anziana è stata investita nel capoluogo campano da un automobilista che poi è fuggito, lasciandola a terra ormai priva di vita. E' accaduto nel quartiere di Scampia: secondo le prime ricostruzioni, una macchina si era fermata per farla attraversare, quando un secondo veicolo ha sorpassato, travolgendo in pieno la donna. Poi il guidatore si è allontanato. Indagini in corso per identificare il veicolo coinvolto e chi era al volante.