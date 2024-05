Pioggia torrenziale a Milano | esonda il Lambro - vasti allagamenti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lacontinua a cadere con forte intensità sudalla sera del 14 maggio. Il fiumeto in alcune parti della città e si registrano fuoriuscite nel quartiere di Ponte, alle porte del capoluogo lombardo. Sotto attenzione anche il livello del Seveso per il quale è stata attivata la vasca di laminazione per evitare l’zione nella zona nord di. Pesanti i disagi per il traffico. Deviate anche alcune linee dei trasporti pubblici. Sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco in città e provincia per il maltempo, soprattutto per la caduta di alberi e tetti pericolanti. “I livelli del fiume Seveso – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di, Marco Granelli – sono aumentati ...