(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nuovagialla persulle. È la numero 27 dall'inizio dell'anno e, in continuità con quella di ieri, mette in guardia per tutta ladi...

Ancona, 15 maggio 2024 – Prima le nuvole, poi la pioggia . In tutte le Marche oggi, mercoledì 15 maggio, non sarà una giornata all’insegna del beltempo. Come riportato nel bollettino meteo della Regione, infatti, il cielo sarà coperto di mattina, ...

Zanyab Dosso stabilisce il nuovo record italiano nei 100 metri: 11"12 il suo tempo in batteria al meeting di Savona - Zanyab Dosso stabilisce il nuovo record italiano nei 100 metri: 11"12 il suo tempo in batteria al meeting di Savona - Il meeting di Savona inizia col botto. Il merito è di Zanyab Dosso che, nella batteria dei 100 metri sotto una pioggia battente, stabilisce il nuovo primato italiano sulla distanza con il tempo di ...

Pioggia e grandine, allerta meteo continua nelle Marche per la giornata di giovedì (quando passerà il Giro d'Italia). Ecco le previsioni meteo - pioggia e grandine, allerta meteo continua nelle Marche per la giornata di giovedì (quando passerà il Giro d'Italia). Ecco le previsioni meteo - Nuova allerta gialla per pioggia sulle Marche. È la numero 27 dall'inizio dell'anno e, in continuità con quella di ieri, mette in guardia per tutta la giornata di domani ...

Meteo 15 giorni: poche garanzie di stabilità anche a lungo termine - meteo 15 giorni: poche garanzie di stabilità anche a lungo termine - La terza settimana di maggio ci ha accolto con il brutto tempo che sta spegnendo il cielo di tutta la Penisola. pioggia e temporali sembrano essere all’ordine del giorno e chi… Leggi ...