Pioggia e allagamenti - disagi per aut - treni e autob -s, fiumi e torrenti a rischio esondazione

Pioggia incessante da ieri sera come previsto e questa mattina disagi per le strade allagate in tutta la zona. Rischio esondazione per i fiumi Seveso e Lambro a Milano, con la decisione questa mattina alle 6,30, di aprire la vasca di laminazione del Seveso alle porte della città, per evitare allagamenti a Niguarda.

Il Naviglio Pavese è esonda to in alcuni punti a causa delle fotti piogge che da giorni si stanno abbattendo sulla Lombardia . Evacuata una scuola a Vigevano. Non pochi i disagi anche a Milano .Continua a leggere

Maltempo nel Varesotto: allagamenti, alberi caduti e smottamenti. Problemi sulla Provinciale 1. La fitta pioggia ha causato problemi alla viabilità: circa quaranta gli interventi dei vigili del fuoco. Disagi a Malnate e Casorate Primo.