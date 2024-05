Pioggia a Milano - persone intrappolate nella zona di Ponte Lambro | l’intervento dei vigili del fuoco con i gommoni

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Allagamenti diffusi a, quartieresud-est di, dopo le intense piogge delle ultime ore. Idele la protezione civile sono al lavoro, anche con l’ausilio di, per prestare soccorso allerimaste isolate nei condomini dell’area, in particolare anziani e disabili, a causa della grande quantità di acqua che ha invaso le strade. Nelle immagini, la situazione in via Rainer Maria Rilke. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano , poliziotto accoltellato da un 37enne : è grave Un poliziotto è in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato da un 37enne alla stazione di Lambrate, a Milano , che lanciava pietre le persone e i treni in transito. L’agente, Christian Di ...

(Adnkronos) – Ubriaco e in stato di agitazione, ha iniziato a lancia re pietre contro i treni e le persone sui binari della stazione ferroviaria di Lambrate, colpendo una 55enne alla testa, successivamente trasportata in codice verde presso ...

È passata da essere premiata con l’Ambrogino d’oro nel 2022, massima onorificenza del Comune di Milano , a rischiare di dover lasciare le strutture comunali dove opera per l’inclusione sociale attraverso il lavoro e per migliorare la qualità di vita ...

Nasce Voice Italia, la prima community per la longevità nel nostro paese - Nasce Voice Italia, la prima community per la longevità nel nostro paese - milano e l’invecchiamento”, Casa Editrice il Mulino), in ... cambiare prospettiva e passare dal concetto di “age friendly city” (città amica delle persone anziane) a “longevity city” (città della ...

Allerta maltempo Milano, sommozzatori dei Vigili del Fuoco portano in salvo bambini e donne incinte. Ecco cosa fare - Allerta maltempo milano, sommozzatori dei Vigili del Fuoco portano in salvo bambini e donne incinte. Ecco cosa fare - Le immagini del salvataggio di donne incinte e bambini da parte dei Vigili del Fuoco sommozzatori durante il violento nubifragio a milano ...

Cronaca meteo diretta - Milano, albero cade su alcune auto in via Caracciolo - Video - Cronaca meteo diretta - milano, albero cade su alcune auto in via Caracciolo - Video - CRONACA, un albero è caduto intorno alle 9.30 del mattino all'incrocio tra via Caracciolo e via Govone. Sono state investite alcune auto. Preoccupazione nei primi momenti perché si temeva che ...