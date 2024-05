Pietro Marcello dirige Valeria Bruni Tedeschi nel film biografico Dune - pietro marcello dirige Valeria Bruni Tedeschi nel film biografico Dune - Valeria Bruni Tedesci e Noémie Merlant sono le protagoniste di Duse, il film biografico che il regista pietro marcello dedica alla divina Eleonora Duse.

Palermo, chiesti dodici anni di carcere per neuropsichiatra accusato di violenza sessuale su pazienti - Palermo, chiesti dodici anni di carcere per neuropsichiatra accusato di violenza sessuale su pazienti - Il medico imputato a Palermo è marcello Grasso, il fratello dell'ex presidente del Senato pietro Grasso. La richiesta della pm.

“Violenza sessuale su tre pazienti”, chiesti 12 anni e 6 mesi per il fratello dell’ex presidente del Senato - “Violenza sessuale su tre pazienti”, chiesti 12 anni e 6 mesi per il fratello dell’ex presidente del Senato - La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni e mezzo di carcere per marcello Grasso, noto neuropsichiatra palermitano, accusato di aver abusato sessualmente di tre sue pazienti, alle quali a ...