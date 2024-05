Pietrastornina AV – Estorsione in concorso | i Carabinieri arrestano un uomo

(Di mercoledì 15 maggio 2024), Avellino:inun 40enne per il reato diIeri pomeriggio, idella Stazione di, congiuntamente con quelli di Altavilla Irpina, hanno arrestato un 40enne di Napoli (detenuto agli arresti domiciliari) in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli per il reato di. L’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Avellino, dovendo espiare tre anni e due mesi di reclusione. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

