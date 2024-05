Pierpaolo Siano punge Ida Platano dopo caos a UeD | Ciò che semini - raccogli

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ieri a Uomini e Donne è andata in onda la puntata nella qualeha dato luogo ad una pesante scenata contro Idache, al culmine, l’ha portato ad abbandonare la trasmissione. Anche lei, però, era intenzionata ad andare via poiché,tutto quello che è accaduto con entrambi i corteggiatori, non si sarebbe sentita di scegliere nessuno. Ad ogni modo, anche se il trono si è definitivamente concluso, Ida estanno continuando a lanciarsi delle stoccate sui social. Ecco cosa è successo. La stoccata dia Idala puntata di UeDha dato luogo ad una pesante sfuriata contro Idadurante la puntata di ieri di UeD. I presenti in studio hanno reputato l’uscita ...