Piero Chiambretti in Rai - esordio positivo per l' opinionista Melanie Francesca

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È stato un impatto di grande effetto, il debutto di “Donne sull'orlo di una crisi di nervi”, il programma che ha segnato il ritorno diin Rai, dopo quindici anni trascorsi a Mediaset.è tornato a casa, dove tutto per lui era iniziato nel 1989 e lo ha fatto realizzando il desiderio espresso durante un'ospitata al Festival dei Media di Dogliani. Nella prima serata di Rai 3, il conduttore, con il suo nuovo comedy show non ha disatteso le aspettative. Infatti, il programma andato in onda ieri sera è stato premiato con ottimi ascolti e grande soddisfazione anche da parte della critica. Missione non semplice, considerando il fatto che il palinsesto televisivo del martedì sera è affollato e difficile, con tanta offerta su tutte le reti. Grazie aabbiamo visto uno show attento ai ...

Donne sull’orlo di una crisi di nervi streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Piero Chiambretti , 14 maggio 2024 Questa sera, 14 maggio 2024, su Rai 3 va in onda in prima serata la prima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi , ...

È stato un impatto di grande effetto, il debutto di “Donne sull'orlo di una crisi di nervi”, il programma che ha segnato il ritorno di Piero Chiambretti in Rai, dopo quindici anni trascorsi a Mediaset. Piero è torna to a casa, dove tutto per lui era ...

Ascolti tv, chi ha vinto tra 'Il Clandestino' e 'Il Volo - Tutti per Uno' - Ascolti tv, chi ha vinto tra 'Il Clandestino' e 'Il Volo - Tutti per Uno' - Per la fiction di Rai1 con Edoardo Leo 2.821.000 telespettatori e il 16,1% di share. Su Canale5, per l’esordio della seconda edizione dello show in onda dall'Arena di Verona 2.632.000 spettatori con i ...

Enrico Mentana oor Francesca Fagnani: "Afgunstig omdat sy dit alleen gedoen het" - Enrico Mentana oor Francesca Fagnani: "Afgunstig omdat sy dit alleen gedoen het" - Enrico Mentana parla per la prima volta pubblicamente della fidanzata Francesca Fagnani. Henry Mentana ha parlato per la prima volta della fidanzata e collega Francesca Fagnani. Il giornalista si è ...

Enrico Mentana su Francesca Fagnani: "Invidiata perché ce l'ha fatta da sola" - Enrico Mentana su Francesca Fagnani: "Invidiata perché ce l'ha fatta da sola" - Enrico Mentana ha parlato per la prima volta della fidanzata e collega Francesca Fagnani. Il giornalista si è sbottonato anche sulla recente lite con Lilli Gruber, costata ad entrambi un richiamo dai ...