PIER SILVIO BERLUSCONI | STRISCIA È UNA REALTÀ MERAVIGLIOSA - RICCI MAESTRO BIRICHINO

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’AD di Mediasetnon poteva mancare al primo open day per “i figli” dila notizia. L’evento, ideato da Vittoria, si è tenuto nello studio di, che ha aperto le porte agli oltre 50 bambini dei collaboratori del Tg satirico di Antonio. Una grande festa che ha consentito ai bambini di “invadere” lo studio e il backstage di. Il tour è partito dal museo – curato da Vittoria– con i cimeli del programma, ed è proseguito in tutti i luoghi in cui ogni giorno sono impegnati i loro genitori: sale trucco, sartorie, camerini, regia, redazione, uffici, sale di montaggio e studio. Sul mitico bancone, a intrattenere i ragazzini, si sono alternati molti volti noti di ...

