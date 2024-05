Pier Silvio Berlusconi all’Open Day per i ‘figli’ di Striscia la Notizia | Fate i bravi e anche un po’ i birichini come Antonio Ricci

Gli studi di Striscia la notizia hanno aperto le porte ai più piccoli, per il primo open day per gli oltre 50 bambini dei collaboratori del Tg satirico di Antonio Ricci. Ideato dallo stesso padrone di casa, l’evento ha visto intervenire anche l’AD ...

In occasione di un evento per i figli dei dipendenti di Striscia La Notizia, Pier Silvio Berlusconi si presenta negli studi del programma e improvvisa un siparietto con Antonio Ricci , che elogia consigliando ai più piccoli di fare come lui: "Questo ...

Pier Silvio Berlusconi fa invasione gli studi di Striscia: "Antonio Ricci è un maestro" - pier silvio Berlusconi fa invasione gli studi di Striscia: "Antonio Ricci è un maestro" - A Striscia la Notizia, ecco pier silvio Berlusconi. L'ad Mediaset nello studio del tiggi satirico di Canale 5 in occasione del primo open-day per "i… Leggi ...

Pier Silvio Berlusconi ai "figli" di Striscia: "Fate i bravi e anche un po' i birichini come Antonio Ricci" - pier silvio Berlusconi ai "figli" di Striscia: "Fate i bravi e anche un po' i birichini come Antonio Ricci" - Primo "open day" per i figli dei collaboratori del tg satirico: oltre 50 bambini hanno invaso gli studi televisivi ...

Pier Silvio Berlusconi a Striscia La Notizia: "Fate i bravi e anche un po' i birichini come Antonio Ricci" - pier silvio Berlusconi a Striscia La Notizia: "Fate i bravi e anche un po' i birichini come Antonio Ricci" - pier silvio Berlusconi: "Fate i bravi e anche un po' i birichini come Antonio Ricci". L'AD di Mediaset non poteva mancare al primo open day per "i figli" di Striscia la notizia. L'evento, ideato da Vi ...